Dronken bestuurder betrapt 14 augustus 2018

02u43 0

In de Zeeweg in Varsenare zette de politie zondagavond even voor 19 uur een 50-jarige bestuurder uit Brugge langs de kant. De patrouille merkte op hoe de man ter hoogte van het kruispunt met de Oude Dorpsweg links van de vluchtheuvel reed. De Bruggeling legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.





(SDVO)