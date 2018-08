Dringende werken aan waterleiding vanaf vandaag 20 augustus 2018

02u36 0 Brugge Watermaatschappij Farys moet dringend werken uitvoeren aan de waterleiding van de Dudzeelse Steenweg, ter hoogte van huisnummers 88 tot 98.

De aannemer Lamote bvba start hiermee vandaag. Er wordt gewerkt in het voetpad en de parkeerstrook, maar er wordt ook een sleuf gemaakt aan de Pannebekestraat en de Jacob van Maerlantstraat.





Elke straat zal afzonderlijk tijdelijk afgesloten zijn ter hoogte van de Dudzeelse Steenweg. Het verkeer kan omrijden via Pannebekestraat en Jan Frans Willemsstraat of via Jacob van Maerlantstraat en Jan Frans Willemsstraat. Daarnaast zijn er bushaltes van De Lijn op de Dudzeelse Steenweg en in de Pannebekestraat die tijdelijk niet gebruikt kunnen worden.





De werken zijn afgerond tegen 7 september. (BHT)