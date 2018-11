Dringende herstelling voor tramsporen 14 november 2018

De Lijn heeft aan aannemer Taverne nv uit Torhout de opdracht gegeven om in Zeebrugge dringende herstellingen uit te voeren aan de tramsporen in de Kustlaan, ter hoogte van de afslag naar de Rederskaai. De linkerrijstrook en afslagstrook worden in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer, dat plaatselijk wordt omgeleid. De werken duren nog tot midden december. (BHT)