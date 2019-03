Drievoudig moordenaar krijgt extra geldboete wegens drugs in de gevangenis JHM

28 maart 2019

13u36 0 Brugge De 40-jarige Sven Vlassenbroeck uit Geraardsbergen, die al sinds 2003 in de gevangenis zit nadat hij met zijn broer Steven een gruwelijke drievoudige moord pleegde, kreeg een geldboete van 8.000 euro, waarvan 800 euro effectief, omdat hij betrapt werd met drugs in de Brugse gevangenis. Er werd 6 maanden cel gevraagd maar omdat die straf helemaal niets uitmaakt voor de man, omdat hij sowieso levenslang in de gevangenis zit, legde de rechter hem een geldboete op. Hij kreeg wel een tuchtstraf na de feiten.

Zowel op 26 april 2018 als twee weken later werd Vlassenbroeck betrapt met telkens een kleine hoeveelheid cannabis, voor in totaal 2 gram. De eerste werd hij betrapt toen hij de drugs verborgen had in een plastic potje in de kleedkamer van de werkruimte, de tweede keer was dat in zijn eigen cel, waar hij ook heel wat medicatie bleek verzameld te hebben. De procureur eiste 6 maanden cel. “Veel kan ik daar niet aan toevoegen want hij bekent de feiten en zit toch al een levenslange gevangenisstraf uit, voor heel zware feiten”, sprak zijn advocaat. “Het enige wat ik kan zeggen is dat hij sinds 2003 nooit drugs heeft gebruikt in de gevangenis en er nooit voor terechtstond, wat gelet op de vele aanwezigheid van drugs in de gevangenis toch een kleine prestatie is.”

Brugge Gruwelijke moorden

Sven Vlassenbroeck werd in 2005 door het hof van Assisen samen met zijn broer Steven veroordeeld tot een levenslange celstraf. Samen pleegden ze op 29 september 2003 een gruwelijke drievoudige moord in café t’ Vraagteken in Geraardsbergen. Ze wilden er de 30-jarige caféuitbater Bryan Vanden Bremt beroven van de recette van de opbrengsten dat weekend. Omdat er nog twee getuigen aanwezig waren veranderden ze hun plan in een gruwelijke moord. Bryan werd met de pin van een kandelaar viermaal het hoofd ingeslagen en daarna nog in het oog gestoken. De twee klanten, de 19-jarige dienster Cynthia Ronse en klant Bjorn Wymeersch (18), waren getuigen en werden daarom de keel overgesneden. De broers verdwenen met een opbrengst van 3.750 euro en konden pas na 5 weken gevat worden. Er heerste toen een ware angstpsychose in Geraardsbergen. De jury twijfelde in 2005 niet lang: beiden kregen levenslang.