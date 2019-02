Dries Van Langenhove komt menigte toespreken tijdens mars in Zeebrugge Mathias Mariën

19 februari 2019

16u01 0 Brugge Zeebrugge maakt zich stilaan op voor de ‘Mars voor Veiligheid’ aanstaande zondag. Organisator Jordy Commeyne verwacht honderden aanwezigen en roept iedereen nogmaals op om de optocht vredig te laten verlopen. Opvallendste deelnemer is Dries Van Langenhove, die de aanwezigen zal toespreken. “Er zal politioneel toezicht zijn zoals bij andere optochten”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.

De aanhoudende problemen met transmigranten is al langer een doorn in het oog van de inwoners van Zeebrugge en heel wat havenarbeiders. De druppel die de emmer deed overlopen was een vechtpartij waarbij een groepje transmigranten een bewoner zwaar toetakelde nadat die hen aansprak over een inbraak in zijn caravan. Het slachtoffer werd ook bewerkt met een mes. Zondag willen de initiatiefnemers een duidelijk statement maken dat ze de situatie grondig beu zijn en verandering willen zien. Vanaf 14 uur trekt een optocht door de straten van Zeebrugge.

Dries Van Langenhove

Eén van de opvallendste figuren die zondag z'n opwachting zal maken in het Sint Donaaspark is Dries Van Langenhove. De oprichter van de Vlaams-nationalistische jongerenbeweging Schild & Vrienden zal er tijdens de optocht alle aanwezigen toespreken. Dat bevestigt Stefaan Sintobin, West-Vlaams lijsttrekker voor Vlaams Belang. Van Langenhove is sinds kort onafhankelijk kandidaat en lijsttrekker voor de partij in Vlaams Brabant. Organisator Jordy Commeyne verwacht dat er honderden mensen mee zullen betogen tegen de problematiek. “Zeker met het voorspelde goede weer zal er veel volk op straat komen. Al blijft het op voorhand natuurlijk moeilijk te voorspellen”, aldus Commeyne. De ex-havenarbeider roept wel nogmaals op om zeker geen geweld te gebruiken. Ook niet als het tot een toevallige ontmoeting of confrontatie met transmigranten zou komen. “Dat kan absoluut niet de bedoeling zijn. We hebben een goed contact met de politie waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt. We willen op een vreedzame manier ons standpunt duidelijk maken.” Het is niet de eerste keer dat er een optocht wordt georganiseerd in Zeebrugge. Vorig jaar in maart kwamen nog 130 militanten op straat en enkele maanden geleden nog bezette Voorpost een tijdlang de Sint Donaaskerk.

Politietoezicht

De optocht start om 14 uur en zal door het volledige dorp trekken. Aan de Markt wordt even gestopt, waarna enkele mensen het woord zullen voeren. Waaronder dus Dries Van Langenhove. Bij de politie van Brugge zijn ze voorbereid op de betoging. “Op dit moment zijn er geen speciale maatregelen gepland. De route is afgesproken met de organisatie en er zal politioneel toezicht zijn zoals bij andere marsen”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.