Drie zwanen gestorven door blauwalgen OOK PROBLEMEN IN HET LEOPOLDKANAAL BART HUYSENTRUYT

16 augustus 2018

02u26 0 Brugge Paniek op de Brugse reien, waar drie zwanen gestorven zijn door blauwalgen in het water. Hoewel de waterkwaliteit de laatste dagen verbeterd was, moest de stad de vogels dinsdag in allerijl weer uit het water halen. In het Leopoldkanaal in Damme is er dan weer massale vissterfte.

De hitte van de afgelopen weken eist haar tol in de Brugse wateren. Begin augustus al werden de zwanen op het Stil Ende van het water gehaald nadat er blauwwier in was ontdekt. Door de aanhoudende hitte deze zomer warmt het water sneller op waardoor bacteriën zich gemakkelijker ontwikkelen. De waterkwaliteit bleek een paar dagen later beter, waardoor de zwanen terug het water op mochten, maar dinsdag ondervonden de vogels toch problemen. "Het water aan 't Stil Ende is op de meeste plaatsen dieper waardoor opwarming en ontwikkelingen van blauwwier minder kans maken", zegt schepen van Groen Philip Pierins (sp.a). Aan het Begijnhof werden de zwanen dinsdag uit het water gehaald, net als aan 't Stil Ende. "Enkele zwanen raakten in de problemen en dus moesten we ze opnieuw uit het water halen."





De dieren werden onmiddellijk voor verzorging overgebracht naar het Opvangcentrum voor Wilde Dieren in Beernem. "De symptomen wijzen duidelijk in de richting van blauwwier", zegt Pierins. "Zwanen zijn bijzonder kwetsbaar voor blauwwier omdat ze net graag in die ondiepe zones zitten met hun snavel. En dat is natuurlijk nefast." De vraag is of de stad niet te snel het water heeft vrijgegeven, waardoor er nu drie dieren zijn gestorven. "De tests wezen uit dat er geen gevaar was, maar dat verschilt erg van zone én van diepte op de reien."





Er wordt gehoopt dat niet nog meer zwanen nu ziek worden en sterven. Maar de Brugse reien zijn niet de enige probleemzone. Ook het Leopoldkanaal is de laatste dagen een macabere plaats. Over een strook van vijf kilometer liggen dode vissen op het wateroppervlak. Dat komt door een zuurstoftekort in het water.





Defect uitwateringsschuiven

Ook vorig jaar al gingen zo honderden vissen dood. "Door de regenval van de laatste dagen was er meer stroming op het water. Allerlei zand en stof is meegestroomd en dat heeft gezorgd voor een sterke zuurstofdaling in het water. Daarnaast werd er eind vorige week een defect vastgesteld aan een van de uitwateringsschuiven in Heist. Hierdoor is er zeewater gelekt in het kanaal. Dit defect is ondertussen opgelost", zegt Claudia Van Vooren van De Vlaamse Waterweg nv.





Ook voor mensen is de situatie met de blauwalgen gevaarlijk. Terwijl er afgelopen weekend nog volop gezwommen werd in de reien aan de Coupure, is de zwemzone nu weer gesloten. "Er is weer een beginnende drijflaag met blauwalgen ontdekt aan de Coupure", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Daarom wordt de zwemzone voor alle zekerheid terug afgesloten."