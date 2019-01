Drie Vietnamese havenindringers verschansten zich met 10 landgenoten in container: “Een wonder dat ze het overleefd hebben” Siebe De Voogt

25 januari 2019

13u52 0 Brugge Drie Vietnamese havenindringers haalden eind vorig jaar halsbrekende toeren uit om in Groot-Brittannië te geraken. De scheepvaartpolitie trof hen in de haven van Zeebrugge samen met tien landgenoten aan in een afgesloten container.

“Het is een wonder dat ze het overleefd hebben. Ze dreigden volledig onderkoeld te geraken.” De advocaat van één van de Vietnamezen besefte vrijdagmorgen in de Brugse rechtbank zelf hoe veel geluk zijn cliënt heeft gehad. Op 14 december trof de scheepvaartpolitie de man en twee anderen aan bij een toevallige controle in de haven van Zeebrugge. Samen met tien landgenoten zaten de drie verstopt in een afgesloten container met bestemming Groot-Brittannië. Omdat zij al voor de derde keer betrapt werden in de haven, besliste het parket het drietal voor de rechter te brengen. Ze riskeren nu 6 maanden cel en 800 euro boete. Nog vrijdagmorgen moesten nog 12 andere havenindringers zich voor de rechter verantwoorden. Het ging om mannen uit Marokko, Eritrea, Libië en Algerije. Ook hen hangt 6 maanden cel en 800 euro boven het hoofd. Uitspraak op 22 februari.