Drie transmigranten krijgen tot jaar cel voor binnendringen van vakantiewoning naast Sint-Donaaskerk: huis werd intussen al vijf keer gekraakt Siebe De Voogt

22 maart 2019

14u45 0 Brugge Drie transmigranten hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot één jaar gekregen voor het binnendringen van een vakantiewoning naast de Sint-Donaaskerk in Zeebrugge. Het huis werd intussen al minstens vijf keer gekraakt.

De vakantiewoning naast de Sint-Donaaskerk in Zeebrugge is al minstens tien jaar in handen van de familie Van der Beken. Nooit hadden de eigenaars problemen, maar het voorbije jaar loopt het de spuigaten uit. Op de zitting vorige maand in de Brugse rechtbank kwam Amaury Van der Beken (33) vertellen dat liefst vier keer al illegalen waren binnengedrongen in het huis van zijn familie. Sindsdien werd de vakantiewoning al een vijfde keer gekraakt. “We krijgen zelfs de tijd niet om de schade te herstellen”, vertelde de man. De illegalen richten meestal niet veel schade aan, maar nemen wel een douche of koken een maaltijd. De drie transmigranten die vrijdagmorgen terecht stonden drongen het huis op 5 januari binnen. Ze verbleven er een dag lang. Amaury had na de derde inbraak een camerasysteem geïnstalleerd. Op basis van de beelden konden twee Algerijnen en een Libiër worden opgepakt. Volgens hun advocaten hadden de mannen koud, zochten ze een slaapplaats en waren ze op zoek naar eten. De rechtbank legde één van de Algerijnen en de Libiër tien maanden cel op, waarvan de helft met uitstel. Ze moeten ook 800 euro betalen. De tweede Algerijn kreeg één jaar gevangenisstraf. Hij drong op 16 december vorig jaar met twee anderen ook al een woning langs de Kustlaan binnen.