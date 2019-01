Drie Nieuwjaarsbaby’s geboren in Brugge Bart Huysentruyt

02 januari 2019

13u16 3 Brugge In Brugge zijn op nieuwjaarsdag drie baby’s geboren: twee in AZ Sint-Jan en één in Sint-Lucas.

De eerste ‘s ochtends was Axelle, het tweede kindje voor Olivier Logghe en Stefanie Riemaecker uit Sint-Andries. Zij hebben al één zoon Jules. Axelle is een flinke baby van 3,7 kilogram. Daarna kwam Sam, een tweede kindje voor Anita Wittouck en Jensen Jonckheere uit Loppem. De jongen kwam tien dagen vroeger dan verwacht ter wereld en weegt 2,920 kilogram. Het is een broertje voor Sia. Pas in de late avond konden ze ook in AZ Sint-Lucas vieren. Daar werden Gwen Vandenbossche en Liesbeth Billiau uit Oostkamp de trotse ouders van Hazel Billiau. Het meisje woog 2,920 kilogram.