Drie nieuwe inbraken in wijk rond Sint-Lucas 28 november 2018

In Assebroek hebben dieven maandagavond opnieuw op drie plaatsen toegeslagen. Ditmaal viseerden ze woningen in de wijk rond het AZ Sint-Lucas. In één huis maakten de daders cash geld buit, in een ander gingen ze aan de haal met juwelen. Op de derde plaats werd er dan weer niets gestolen. De Brugse politie ging gisterenmorgen de nodige vaststellingen doen. "Het onderzoek is volop lopende", bevestigt woordvoerster Lien Depoorter. Een week geleden vonden er in Assebroek in één weekend liefst tien inbraken plaats. De feiten situeerden zich vooral rond in de buurt van het Bergjesbos, een paar kilometer verwijderd van de plaats waar maandagavond werd ingebroken. De plaag zette buurtbewoner Jimmy Miny (41) ertoe aan om samen met zijn zoon Phoenix in de wijk te patrouilleren. (SDVO)