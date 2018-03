Drie maanden werk aan Conzettbrug 20 maart 2018

02u33 0 Brugge In Brugge starten volgende week werken aan de Conzettbrug over de Coupure. De Vlaamse waterwegbeheerder installeert een volledig nieuw brugdek.

Het nieuwe brugdek zal net als de huidige voet- en fietsersbrug uit hout bestaan. Daarnaast worden ook enkele knelpunten voor de bediening van de brug aangepakt. Zo komen er automatische vergrendelingssystemen op de afsluitpoortjes en worden er seinlichten geïnstalleerd. Om de zichtbaarheid op de brug en omliggende straten tijdens de bediening van de brug te verbeteren, wordt er een bedieningspaneel geplaatst in de zuil van de brug. Als de werken vlot verlopen, wordt het nieuwe brugdek midden juni geplaatst en opnieuw afgeregeld.





Omleiding

Om de hinder te beperken, verloopt het transport van alle materialen voor de nieuwe brug over het water. Er is wel een omleiding voor fietsers en voetgangers tijdens de werken. Die kunnen in beide richtingen gebruik maken van de brug tussen de Schaarstraat en de Predikherenrei. De omleiding geldt tijdens de volledige duur van de werken. Het gaat om een totale investering van 150.000 euro.





Het is daarmee niet gedaan met de bruggenmiserie in Brugge dit jaar, want er volgen nog werken aan de Dampoortbrug en de Canadabrug. (BHT)