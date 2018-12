Drie leerlingen van school geschopt die weigeren deradicaliseringstraject te volgen Tieners dreigden in besloten Facebookgroep met aanslag Mathias Mariën

19 december 2018

14u55 2 Brugge De directie van het KTA Brugge heeft drie leerlingen op straat gezet nadat ze weigerden om zich via de school te laten begeleiden tijdens een deradicaliseringstraject. Ze kwamen in opspraak door racistische berichten en dreigende taal in een besloten Facebookgroep. Twee anderen mogen na de kerstvakantie terugkeren en volgen tot het einde van het schooljaar wél de begeleiding. “Bij de andere was er van schuldbesef te weinig sprake. Zij hebben expertise nodig die de mogelijkheden van het schoolteam overstijgt”, zegt woordvoerster Greet Verleye.

Het was een opvoeder van de Brugse school die twee weken geleden een gesprek opving tussen een groepje leerlingen waarin sprake was van verregaande racistische praat. De tiener werd op het matje geroepen voor zijn extreemrechtse uitspraken zoals “het moet gedaan zijn met al die vreemdelingen in ons land” en gaf tijdens een gesprek toe dat hij z’n ideeën uitwisselde met medeleerlingen in de besloten Facebookgroep ‘De rechtse alliantie van het KTA’. Onderzoek van de school en politie bracht aan het licht dat het ging om vijf leerlingen die in de besloten groep pochten in legeroutfit en zelfs met wapens. Op een bepaald moment dreigden ze zelfs met een aanslag op de OKAN-klas, waar anderstalige nieuwkomers terechtkomen. Volgens het parket van Brugge werd die dreiging echter nooit concreet gemaakt en ging het om één korte passage. De KTA-directie besloot de vijf preventief te schorsen in afwachting van verdere gesprekken.

Geen schuldbesef

“We hebben ons onderzoek nu afgerond en beslist dat er drie leerlingen van school worden gestuurd”, zegt woordvoerster Greet Verleye. “Twee anderen zullen een speciaal traject volgen als voorwaarde om op onze school te blijven.” De school heeft contact genomen met twee experten op vlak van (de)radicalisering: Emilie Le Roi, aanspreekpunt deradicalisering voor het Departement Onderwijs en Karin Heremans, beleidscoördinator preventie-radicalisering en polarisering binnen het gemeenschapsonderwijs GO!. Met hen is afgestemd wat de aangewezen aanpak is. Concreet zullen de twee leerlingen tot het einde van het schooljaar intensieve begeleiding krijgen. “Dat bestaat uit verschillende onderdelen. Enerzijds is er vrijwilligerswerk, maar anderzijds ook lessen over de geschiedenis en welke gevolgen die had. De leerlingen zullen daar ook over ondervraagd worden”, aldus Verleye. Wat dat vrijwilligerswerk juist inhoudt, moet nog bepaald worden. Het gaat er vooral om dat ze zich gratis zullen inzetten voor de maatschappij. De school benadrukt dat ze ook voldoende inspanningen deed om de drie andere leerlingen te overtuigen het traject te volgen, evenwel zonder resultaat. “Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van zo’n traject is de motivatie om er echt iets van te willen maken. Dat was bij die drie jongens niet het geval. Ook van schuldbesef en empathisch vermogen was er weinig tot geen sprake. Ze waren niet bereid om de nodige inspanningen te leveren. Voor hen wordt, in samenwerking met bevoegde instanties, naar een oplossing gezocht buiten de muren van KTA Brugge”, verduidelijkt de woordvoerster.

Signaal van school

De twee leerlingen die het traject zullen volgen, zijn na de kerstvakantie weer welkom op de schoolbanken. Zij hebben uitdrukkelijk hun spijt getoond én namen afstand van hun eerdere racistische uitspraken. De school stuurt zo een duidelijk signaal uit dat ze streng optreedt bij dergelijke incidenten. “De leerlingen krijgen de duidelijke boodschap dat de school racistisch of radicaal gedrag niet tolereert en de gevolgen van hun daden moeten dragen”, besluit de school. De drie andere leerlingen worden evenwel niet aan hun lot overgelaten. Met de bevoegde instanties zal hun verder schooltraject bepaald worden.