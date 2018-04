Drie havenindringers krijgen 6 maanden cel 19 april 2018

02u48 0

Drie transmigranten hebben in de Brugse rechtbank 6 maanden cel en 800 euro boete gekregen omdat ze de voorbije maanden de haven van Zeebrugge binnendrongen. De veroordeling was er één bij verstek, want op hun proces kwamen de mannen nooit opdagen. Voor elf andere vluchtelingen werd dezelfde straf gevorderd. Ook zij probeerden via het havengebied Groot-Brittannië te bereiken. Onder hen een groepje van acht illegalen die samen werden gearresteerd op het militair domein Knapen. Voor één transmigrant werd één jaar cel gevorderd, omdat hij in het verleden al eens veroordeeld werd voor dezelfde feiten en toch nog een poging waagde. Op 16 mei doet de rechter uitspraak in de zaken.





(SDVO)