Drie gewonden bij uit de hand gelopen caféruzie: 24-jarige neemt het op voor vrouwelijk slachtoffer Mathias Mariën

28 februari 2019

09u31 0 Brugge De politie van Brugge is woensdagavond tussenbeide moeten komen bij een uit de hand gelopen caféruzie langs de Astridlaan. Twee mannen en een vrouw raakten uiteindelijk lichtgewond en moesten verzorging krijgen.

Het incident escaleerde omstreeks 22.30 uur toen een 44-jarige man slaags raakte met een vrouw in café ‘De Boom In’. Het 34-jarige slachtoffer kreeg een rake klap, waarna een andere cafégast de vrouw wou verdedigen. Dat was duidelijk niet naar de zin van de veertiger, die er niet beter op vond dan ook de 24-jarige cafégast enkele rake klappen te verkopen. De gemoederen raakten verhit en omstanders besloten de hulpdiensten te bellen. De politie was snel ter plaatse en haalde de verschillende partijen uit elkaar. Zowel de twee mannen als de vrouw raakten lichtgewond. De politie stelde proces-verbaal op. De aanleiding van de caféruzie is niet meteen duidelijk.