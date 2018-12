Drie gele hesjes en evenveel politieagenten voor protestactie van slechts een uurtje Mathias Mariën

28 december 2018

17u56 0

Langs de Kustlaan in Zeebrugge was er vrijdagavond omstreeks 17 uur een nieuwe actie van de gele hesjes. De opkomst was echter minimaal. Slechts drie manifestanten kwamen opdagen en staken een uur lang het zebrapad over ter hoogte van de Azorenstraat. Opvallend: er waren evenveel politieagenten aanwezig als gele hesjes om de situatie in goede banen te leiden. Ze lieten de gele hesjes veilig oversteken. Na een uurtje was de protestactie afgelopen. De verkeershinder bleef minimaal. Of de actie veel effect heeft gehad, valt te betwijfelen.