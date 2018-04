Drie extra postbodes moeten problemen bij postbedeling verhelpen 26 april 2018

De problemen met de postbedeling in Zwankendamme bij Zeebrugge zijn verleden tijd.





Er komen namelijk drie extra postbodes bij, bevestigen bevoegd minister Alexander De Croo (Open Vld) en Bpost. Daar was al langer vraag naar, maar een vraag van federaal parlementslid en Brugs schepen Annick Lambrecht zorgde voor een stroomversnelling. "Al maanden is er een probleem met de postbedeling in Zwankendamme. De post belandt in de verkeerde brievenbussen en postzakken staan urenlang onbeheerd aan de zijkant. Minister De Croo antwoordde dat er drie bijkomende personeelsleden worden ingezet in Zwankendamme. Ik ben zeer blij dat er een oplossing komt", zegt Annick Lambrecht. Bpost bevestigt de bijkomende werkkrachten. "Maar van langdurige problemen omtrent de postbedeling in Zwankendamme is nooit sprake geweest", reageert Barbara Van Speybrouck, woordvoerster van Bpost. "In februari waren verschillende postbodes ziek en verliep de postbedeling stroef. Nu creëren we een buffer om afwezigheden op te vangen." (BBO)