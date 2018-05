Douane wordt dubbel zo groot door Brexit 24 mei 2018

02u39 0 Brugge De haven van Zeebrugge krijgt er dubbel zoveel personeelsleden bij voor de dienst Douane. Nu werken er 80 mensen, daar komen er zeker nog eens 80 bij.

De Brexit, ofwel de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, is gepland op 29 maart 2019. Vanaf dan moeten onze Vlaamse havens en bedrijven in staat zijn om de extra administratieve rompslomp aan te kunnen. "Er komen formaliteiten bij, er is meer werk voor havenpersoneel en de Brexit zorgt ook voor vertraging", sommen Kamerleden Daphné Dumery (N-VA) en Annick Lambrecht (sp.a) op. Ze vroegen dinsdag aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) of de regering al maatregelen heeft genomen om de Vlaamse havens van extra volk te voorzien.





Positief antwoord

"Daar kregen we een positief antwoord op", zegt Lambrecht. "Er zijn voor dit najaar al 141 extra jobs voorzien in onze havens van Zeebrugge, Antwerpen en Gent. Het merendeel van het personeel komt naar Zeebrugge, waar nu 80 mensen werken. Dat betekent dus een verdubbeling en het is vooral goed nieuws voor onze bedrijven." De douane in Zeebrugge bevindt zich in volle havengebied, tussen de Beernaertstraat en de Kustlaan. De haven van Zeebrugge voert ongeveer 45 procent van haar goederen uit richting Groot-Brittannië. De Brexit zal dus hard aankomen in de haven, waar ze de totale tonnages niet willen verliezen. "Er heerst nu zowel over zee als in Zeebrugge paniek bij de bedrijven over de nabije toekomst", zegt Daphné Dumery. "We moeten alles op alles zetten om goed om te gaan met de Brexit." (BHT)