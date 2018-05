Dorpsbewoners schieten plan voor wapenhandel af 08 mei 2018

02u30 0 Brugge In Lissewege zijn de inwoners een petitie gestart tegen de mogelijke komst van een wapenhandel midden in de dorpskern.

Het bedrijf 'snipergradesystems .eu' heeft bij het stadsbestuur een aanvraag ingediend om op korte termijn in de Stationsstraat een wapenhandel te beginnen. Die zou in de gebouwen van de voormalige KBC-bank komen die al een hele tijd leeg staan. De afgelopen dagen zagen de inwoners van het kleine dorp plots de aanvraag tot vergunning aan de deur hangen. "Een aanvraag waar we helemaal niet mee akkoord gaan", zeggen de initiatiefnemers, sp.a-raadslid Mathijs Goderis en Kelly Boussemaere. "We stellen ons ernstige vragen bij de veiligheid." Veel daarvan heeft te maken met het feit dat in de wapenhandel vuurwapens en munitie verkocht én gestockeerd zouden worden. "Handel van wapens in een dorpskern als Lissewege? Dat kan echt niet", zeggen Mathijs en Kelly.





Met hun petitie hopen ze heel wat inwoners te overtuigen van het absurde idee én uiteindelijk ook het stadsbestuur. Daar zijn ze op de hoogte van de aanvraag en het protest. De stad zal nu eerst de volledige aanvraag bekijken alvorens uitspraken te doen. Het is dus nog lang niet zeker dat de wapenhandel er komt. Wie de petitie wil tekenen, kan terecht op www.petities24.com/neen_tegen_een_wapenhandel_in_lissewege. (MMB)