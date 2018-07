Doorsteek aan Oostendse Steenweg verlaagd 20 juli 2018

Na klachten van onder andere de Fietsersbond zal Vlaanderen op twee plaatsen in de Oostendse Steenweg de doorsteek voor fietsers verlagen. Dat gebeurt aan huisnummer 5 en ter hoogte van de Waelputstraat. De Oostendse Steenweg is na twee jaar nog maar pas afgewerkt, maar lokte kritiek uit, omdat het niveauverschil aan de middengeleiders voor fietsers wel erg groot was. "We hebben begrip voor de klachten", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een parlementaire vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). "Het studiebureau werkt momenteel een technisch plan uit die de verlagingen moet mogelijk maken. Deze zomer volgt de aanpassing op het terrein." (BHT)