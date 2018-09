Dood veertiger lijkt eerst verdacht, maar is het wellicht niet 05 september 2018

De lokale politie en het parket van Brugge hebben gisteren onderzoek gevoerd naar de dood van een 46-jarige man uit Zeebrugge. De man werd rond 10 uur door zijn familie levenloos aangetroffen in zijn appartement op de Rederskaai in Zeebrugge. De familie verwittigde meteen de hulpdiensten, maar de opgeroepen mug-arts kon enkel nog het overlijden vaststellen. Er kon niet onmiddellijk een doodsoorzaak worden vastgesteld. De man leek nog in goeie gezondheid en ook de familie kon geen uitsluitsel geven. Daarom werd de politie op de hoogte gebracht, die ook ter plaatse kwam. Ook het parket werd verwittigd. Omdat de doodsoorzaak onbekend was, ging men uit van een verdacht overlijden en werd de plaats van het overlijden vier uur lang onderzocht. Er werden echter geen sporen van geweld of tussenkomst van derden gevonden. Wellicht stierf de man dus een natuurlijke dood. (JHM)