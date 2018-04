Donderdag afscheid van Reginald (70) 07 april 2018

De uitvaartdienst van Reginald Grenelle (70) vindt op donderdag 12 april om 11 uur plaats in de aula van het uitvaartcentrum Bleyaert langs de Moerkerkse Steenweg in Sint-Kruis. Vrienden en familie zullen na de dienst zijn urne bijzetten. De gepensioneerde man werd donderdagochtend dood aangetroffen voor zijn garagepoort in Assebroek. Wellicht kreeg Reginald een beroerte toen hij iets uit zijn garage wou halen. Het was een buurtbewoner die het slachtoffer zag liggen. De hulpdiensten konden enkel zijn overlijden vaststellen. Even werd gedacht dat de man zijn eigen garagepoort op het hoofd had gekregen en daardoor stierf, maar uit de vaststellingen blijkt dat het meer dan waarschijnlijk om een natuurlijk overlijden gaat. (MMB)