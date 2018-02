Donaldson breidt weer uit met 9.000 vierkante meter 01 februari 2018

Donaldson, het Amerikaans bedrijf in filtratietechnieken, breidt alweer zijn vestiging langs de Pathoekeweg in Brugge uit. Brugge vormt het hoofddistributiecentrum van Donaldson in Europa. Van hieruit beleveren ze de klanten over heel Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In Brugge worden Brugge jaarlijks 14 miljoen filters naar 10.000 klanten in 164 verschillende landen verscheept. Vorig jaar kwam er een uitbreiding van het distributiecentrum met 14.000 vierkante meter.





Nu komt er nog eens 9.000 vierkante meter bij en wordt op het terrein de bestaande truckparking uitgebreid. Er komen 25 arbeidsplaatsen bij. Tegen midden april moet het gebouw klaar zijn. (BHT)