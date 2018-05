Don McLean in Stadsschouwburg 04 mei 2018

In de Brugse Stadsschouwburg staat op dinsdag 16 oktober om 20 uur countrylegende Don Mclean op de planken. McLean is vooral bekend van de klassieker American Pie uit 1971. De plaat werd toegevoegd aan de Grammy Hall of Fame. Hij schreef eerder dit jaar al zijn 19de studioalbum en brengt tegenwoordig een bijzondere mix van Americana, folk en rauwe rock. Tickets kosten tussen 15 en 35 euro. Info: www.ccbrugge.be. (BHT)