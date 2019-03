Dominique Persoone maakt paaseitjes met rum Bart Huysentruyt

29 maart 2019

09u47 0 Brugge Zapaca, de Guatemalteekse rum en chocolatier Dominique Persoone hebben de handen in elkaar geslagen voor de creatie van nieuwe paaseitjes met rum.

Persoone is fan van de rum – hij werkte vorig jaar al eens samen met Zapaca – en creëerde nu chocolade-eitjes met geroosterde cacaobonen uit Guatemala. De lichtbittere smaak combineert hij met de vulling van rum. “En dat geeft een explosie van exotische, frisse en zure smaken”, zegt Persoone. “Het is alsof ik weer in de prachtige jungle van Guatemala sta.” De Zapaca-rum wordt geproduceerd in Guatemala en is één van de meest verfijnde rums ter wereld. De paaseitjes zijn vanaf april afzonderlijk verkrijgbaar bij The Chocolate Line aan een verkoopprijs van 72 euro per kg.