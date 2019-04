Dominique Persoone gaat chocoladefabriek bouwen in Congo: “Veertig mensen werk geven” Topchocolatier gaat in zee met Virunga National Park van prins de Mérode Bart Huysentruyt

01 april 2019

14u56 1 Brugge Brugs topchocolatier Dominique Persoone opent eind dit jaar een eigen chocoladefabriek in het Virungapark in Congo. In het nationale park wil Persoone de lokale bevolking haar eigen cacaobonen laten bewerken tot volwaardige chocolade. Het is vooral de bedoeling om werk te creëren en de armoede te doen dalen. “Ik heb nergens zo'n armoede gezien als daar”, zegt hij.

Het is op vraag van de Belgische prins Emmanuel de Merode dat de chocolatier een chocoladefabriek wil bouwen in Kivu in Oost-Congo. De Merode is er directeur van het nationaal park Virunga, bekend om de bescherming van apen en gorilla’s. Het park wordt vaak geplunderd door de lokale bevolking omdat ze verder niets hebben om te overleven. Piloot Anthony Caere, die net als Persoone van Oostkerke afkomstig is, helpt er de Merode om de lokale bevolking werk te geven door eigen fabrieken te bouwen en het park van stropers te redden. Zo stampte de Merode al een zeepfabriek en verschillende enzymenfabrieken uit de grond.

“In Kivu zijn er al cacaoplantages, maar de bonen zijn niet altijd van de beste kwaliteit en worden nu nog gewoon geëxporteerd tegen heel lage prijzen”, zegt Persoone. “De bedoeling met de chocoladefabriek is om zélf chocolade te maken zodat ze hun eigen winst maken. Zelf hebben ze nog nooit afgewerkte chocolade gegeten. Meestal gaat het meteen naar het buitenland om daar alles te verwerken.” De volledige opbrengst van de chocoladeverkoop gaat naar de lokale bevolking en het Virungapark.

Tegelijk wil Persoone er meehelpen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te zetten. Hij was eerder dit jaar voor het eerst in Congo en wat hij daar zag, deed zelfs Persoone schrikken. “De armoede is er ongekend", zegt hij. “Moeders zouden er ter plaatse hun baby’s verkopen om geld te hebben om eten te kopen. Het is verschrikkelijk. Nergens ter wereld ben ik zo hard met mijn neus op de feiten gedrukt. Ik hoop zeker veertig mensen aan een job te helpen om cacaobonen te roosteren, te malen, te pellen...”

En zelf heeft hij ook een opdracht, vindt Persoone. “Ik moet die mensen daar de kneepjes van het vak tonen. Ik ben van plan om een paar keer per jaar te gaan en ze wat les te geven in het perfect fermenteren en gisten van de cacaobonen. De kwaliteit van de bonen is goed, maar op dit moment nog niet optimaal. Daar kunnen we zeker iets aan doen. We willen op een artisanale manier de cacao bewerken tot chocoladerepen.” De eerste resultaten daarvan zouden tegen het einde van dit jaar klaar moeten zijn. “Ik krijg nu al telefoons van over de hele wereld om repen te bestellen. Een beetje geduld, ze komen eraan...”