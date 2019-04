Dolgedraaide man verstoort Bloedprocessie en blijkt nadien mes op zak te hebben Siebe De Voogt

15u38 0 Brugge Een 47-jarige man van Kaapverdische origine riskeert een maand gevangenisstraf voor verboden wapendracht. Tijdens de Heilige Bloedprocessie liep Sebastiano S. vorig jaar rond met een vouwmes op zak.

De politie werd op 10 mei vorig jaar opgeroepen voor een opmerkelijk incident tijdens de Heilige Bloedprocessie. Een man was aan het roepen en tieren in het publiek en verstoorde op die manier de stoet. De agenten identificeerden de dolgedraaide man als Sebastiano S. en trokken hem weg uit de menigte. Bij de fouille bleek de man van Kaapverdische origine een vouwmes op zak te hebben. Het wapen werd in beslag genomen, maar S. bood zich nadien nooit meer aan voor verhoor. Ook op z’n proces kwam hij donderdagmorgen niet opdagen. Het openbaar ministerie vorderde één maand cel en een geldboete van 200 euro. Uitspraak op 9 mei.