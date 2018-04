Dokter Luc De Laere kiest voor CD&V 06 april 2018

02u45 0 Brugge De Brugse CD&V mag dokter Luc De Laere toevoegen aan de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

De Laere is een autoriteit op het vlak van behandeling van prostaatkanker. In 2004 startte hij, samen met collega Peter Van Oyen, de eerste Prostaatkliniek. Hij werkt al ruim 33 jaar in de dienst Urologie van het AZ Sint-Jan. Later stond hij ook aan de wieg van de vzw's PSA Vlaanderen, Think Blue Vlaanderen en Blue Movement Vlaanderen. "Het grote doel is altijd geweest om prostaatkanker en alles wat erbij komt kijken, onder de aandacht te brengen. Dat lukt wonderwel", zegt De Laere, die nu de politiek instapt om ook daar wat te kunnen realiseren. "Via de politiek kan je dingen in beweging zetten en zaken veranderen. Gezondheidszorg, maar ook meer aandacht voor de Brugse deelgemeenten, staat bovenaan mijn verlanglijstje." De Laere woont in Lissewege, waar ook Chantal Mazyn vandaan komt. Ook zij versterkt de CD&V-lijst. Chantal had vele jaren haar eigen restaurant. Na een lange staat van dienst in de horeca heeft ze zich omgeschoold als manager gespecialiseerd in de biologische cosmetica. Ze heeft inmiddels een eigen wellness-instituut.Volgens lijsttrekker Dirk De fauw heeft CD&V er op die manier twee sterke kandidaten bij (BHT)