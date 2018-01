Dokter AZ Sint-Jan kiest voor Open Vld Plus 25 januari 2018

Johan De Rycke, orthopedist aan het AZ Sint-Jan in Brugge, is een opvallende nieuwe kandidaat op de lijst van Open Vld Plus voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Hij is sinds 1990 als chirurg actief en richtte de dienst Orthopedie op in het Elisabethziekenhuis in Sijsele. Sinds 2003 werkt hij in Brugge. De fervente fietser is ook actief bij Schuttersgilde Karel De Goede. "Ik wil mij als arts inzetten om Brugge als zorgstad verder uit te bouwen. Een medische campus rond het ziekenhuis uitbouwen is een pluspunt. Brugge mag fier zijn op haar ziekenhuizen, maar het werk is nooit af. Toegankelijkheid van gebouwen is voor mij ook een stokpaardje. Verder beroert ook Dudzele mij, want ik woon er graag." (BHT)