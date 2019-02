Doek valt over proces rond dodelijke steekpartij op Brugse Markt: worden Van Geel en Betelguiriev schuldig verklaard aan doodslag? Siebe De Voogt

01 februari 2019

08u41 0 Brugge In het Brugse assisenhof valt vandaag het verdict over het proces rond de dodelijke steekpartij op de Brugse Markt van 4,5 jaar geleden. In de nacht van 29 op 30 mei 2014 werd Mikey Peeters (19) er met zes messteken om het leven gebracht. Worden hoofddader Suleyman Betelguiriev (25) en Steven Van Geel (26) schuldig verklaard aan doodslag? Volg het hier op de voet.

Vrijdagmorgen om 9 uur houdt procureur-generaal Serge Malefason zijn requisitoir over de schuldvraag. Daarna houdt de advocaat van Steven Van Geel (26) zijn pleidooi. Kris Vincke zal de jury vragen om z'n cliënt vrij te spreken, waarna de jury zich zal beraden over de schuldvraag. Daarna vinden de debatten plaats over de strafmaat. Het verdict zal vrijdagavond laat vallen.