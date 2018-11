Doe mee aan Groot Dictee 08 november 2018

Op vrijdagavond 7 december kan je in tientallen Vlaamse bibliotheken gratis deelnemen aan 'Het Groot Dictee heruitgevonden'. In bib Biekorf in Brugge presenteert voormalig Radio 1-stem Christina Van Geel het dictee. De eerste zin wordt om 20 uur voorgelezen. Wie deelneemt, kan een zilveren of gouden balpen of een boekenpakket winnen. Het aantal deelnemers is beperkt dus vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dat kan online op www.brugge.be/dictee-heruitgevonden. (BHT)