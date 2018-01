Dodelijke steekpartij op Markt wellicht toch voor assisen 02u37 0 Brugge Het proces over de dodelijke steekpartij op Mikey Peeters (19) in Brugge zal wellicht toch voor het hof van assisen komen. Hoewel de raadkamer de zaak al naar de correctionele rechtbank verwees, tekent het parket nu beroep aan tegen die beslissing. "Dat gebeurt naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof", klinkt het.

Het Grondwettelijk Hof besliste recent om een deel van de bepalingen in de zogenaamde Potpourri II-wet te vernietigen. Door het arrest moeten alle moorden en doodslagen voortaan opnieuw voor het hof van assisen behandeld worden. Meer dan 3,5 jaar nadat Mikey Peeters (19) werd doodgestoken op de Brugse Markt, zullen de twee verdachten Suleyman B. en Steven V.G. dus wellicht toch voor een volksjury komen. Hoewel de raadkamer besliste om hen naar de correctionele rechtbank door te verwijzen voor doodslag, ging het parket nu tegen die beslissing in beroep. Nochtans had het zelf eerst om die verwijzing gevraagd. "We tekenden nu toch beroep aan om conform de grondwet te werken", klinkt het. Het is nu aan de KI in Gent om definitief de knoop door te hakken. "Maar die zal niet anders kunnen dan de zaak naar assisen door te verwijzen", denkt Jef Vermassen, de advocaat van de ouders van Mikey. "Wij zijn uiteraard erg blij met deze beslissing. Voor de nabestaanden maakt een assisenproces een wereld van verschil. Het proces wordt veel grondiger gevoerd en zij zullen er ook zélf hun verhaal kunnen doen. Bovendien volgt onmiddellijk een uitspraak, waardoor hun lijden enorm wordt ingekort."





Zwaardere straf?

Een verwijzing naar assisen heeft ook gevolgen voor de strafmaat: de verdachten riskeren er voor doodslag 30 jaar opsluiting, terwijl dat correctioneel 20 jaar zou geweest zijn. "Dergelijke straf is veel respectvoller voor de nabestaanden", stelt Vermassen. De advocaten van Steven V.G. hopen voor de KI alsnog een verwijzing naar de correctionele rechtbank te bekomen. "We zullen daarvoor de herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen vragen", zegt advocaat Jean-Marie de Meester. "We blijven van oordeel dat er sprake was van uitlokking en het slachtoffer zich niet onbetuigd liet. We betreuren dat het parket het geweer van schouder veranderde."





Steven V.G. was vorige maand nog 3 weken spoorloos. Hij werd uiteindelijk opgepakt in Amsterdam, waar hij nog steeds wacht op z'n uitlevering. Suleyman B. houdt zich dan weer schuil in Tsjetsjenië. "Met een hogere straf zou meteen ook de kans verdwijnen dat hij zich ooit nog vrijwillig aangeeft", denkt de Meester. (SDVO)