Diverse inbreuken bij grote politiecontrole in Brugge Mathias Mariën

22 januari 2019

17u05 0 Brugge Maandagmiddag vond er in de Bevrijdingslaan een SCAN-verkeersactie plaats. De lokale politie Brugge controleerde samen met VlaBel en de Douane bestuurders op achterstallige gelden.

De verkeersactie was dus gericht op chauffeurs die het nalaten de verkeersbelasting te betalen, onmiddellijke inningen uitstellen en penale boetes laten liggen. Autobestuurders die aan de kant moesten, werden uiteraard ook gecontroleerd op het gebruik van alcohol en drugs achter het stuur. Ook hun boorddocumenten werden nagekeken. Op de 2.272 gescande voertuigen werd alvast 1 hit gegenereerd via ANPR (nummerplaatherkenning). Het ging om een bestuurder met rijverbod.

Totale vaststellingen:

17.530,84 euro penale boeten (Douane) en 3 takelingen

9.478 euro verkeersbelasting (Vlabel)

3 personen waren in aanraking geweest met drugs, waarvan 1 bestuurder effectief drugs had gebruikt en ook nog drugs bij zich had.De man was ook net zijn rijbewijs gaan ophalen bij het Brugse parket. Zijn rijbewijs werd uiteraard onmiddellijk ingetrokken.

1 persoon legde een positieve alcohol sampling af maar blies daarna ‘safe’ bij de ademtest.

1 niet-verzekerd voertuig werd in beslag genomen.