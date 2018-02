Dit wrak is al verkocht voor... ruim 500.000 euro 24 februari 2018

De speciaalste oldtimer in de Brugse garage is deze Alfa Romeo 1900 SG Ghia, een wagen uit de jaren vijftig. Die zijn de zaakvoerders gaan ophalen in Venezuela. "Daar ligt het vol autowrakken: pareltjes die wachten om gerestaureerd te worden", zegt John Calemeyn.





Deze wagen heeft hij via contacten op de kop getikt. Heel veel auto zie je er niet meer aan. Bijna alles moet opnieuw geïnstalleerd worden. "Dat wordt een restauratie van twee jaar", schat John Calemeyn. "De wagen is gekocht voor 250.000 euro, maar kostte minstens het dubbele in verkoop. Hij staat overigens niet meer te koop, want een West-Vlaamse zakenman heeft hem al aangeschaft. De onderdelen zullen niet makkelijk te vinden zijn. Sommige stukken moeten we nabouwen, maar eenmaal deze wagen klaar zal zijn, wordt het een juweeltje." (BHT)