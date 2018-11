Dit is hem: 'het stopcontact van de Noordzee' 29 november 2018

Maak kennis met 'het stopcontact van de Noordzee' oftewel de Modular Offshore Grid (MOG). Bij de constructeur in het Nederlandse Zwijndrecht is deze week inkijk gegeven in het schakelplatform dat de energie van de Belgische offshore windmolenparken Rentel, Seastar, Mermaid en Northwester via onderzeese kabels aan land zal brengen. Later kunnen andere parken aansluiten. Vorige week werd de funderingsvoet, die 60 meter diep in de zeebodem verankerd zit, al geplaatst op 40 kilometer voor de kust van Zeebrugge. De plaatsing van het stopcontact zelf, met een gewicht van 2.000 ton, is voorzien voor begin 2019. Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) ging een kijkje nemen naar het project van hoogspanningsnetbeheerder Elia. "De windenergie van de Noordzee kan de helft van de Belgische huishoudens van groene energie voorzien", zegt hij. Door te werken met dit systeem worden tientallen kilometers aan kabels uitgespaard. Elia pompte 400 miljoen euro in het project. (BBO)