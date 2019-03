Dit is de nieuwe Katelijnestraat: minder parkeerplaatsen én mogelijkheid om straat af te sluiten Zo’n 60 handelaars wonen eerste infovergadering over straat bij Bart Huysentruyt

20 maart 2019

10u24 0 Brugge De slechtste kasseistrook van Brugge behoort eind 2021 tot het verleden. Het ontwerp voor de nieuwe Katelijnestraat telt, naast egale kasseien, nog amper de helft van het huidige aantal parkeerplaatsen voor auto’s. Ter hoogte van het Ankerplein komen verzinkbare paaltjes om de straat op drukke momenten autoluw te maken. “Het is hoog nodig", zegt Daniël Jonckheere van Het Bierpaleis.

Wat de Geldmunt- en Noordzandstraat waren tijdens de vorige legislatuur, is de Katelijnestraat voor dit nieuwe stadsbestuur. Hét belangrijkste wegenwerk en ook het meest dringende. De straat zou vandaag niet misstaan in een lastige editie van de wielerklassieker Parijs-Roubaix. De kasseien liggen schots en scheef en er zijn wegverzakkingen bij de vleet. “We hebben de werken eigenlijk al met twee jaar uitgesteld”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld), die dinsdagavond zo'n zestig handelaars te woord stond.

“We wilden geen overvloed aan wegenwerken, met ook de vernieuwing van ‘t Zand op hetzelfde moment. De heraanleg van de Katelijnestraat is nu voorzien voor 2020 en 2021. We vragen geduld aan de handelaars en bewoners, want de overlast zal zeker twee jaar duren. Het is geen eenvoudige klus.” Niet alleen het wegdek moet worden aangepakt, ook de rioleringen zijn versleten. De stad wil bovendien van de gelegenheid gebruik maken om de indeling van de straat te veranderen en het Ankerplein herin te richten.

We hebben de werken met twee jaar uitgesteld. De heraanleg van de Katelijnestraat is nu voorzien voor 2020 en 2021. We willen geen overvloed aan werken, met ook de vernieuwing van 't Zand op hetzelfde moment Mercedes Van Volcem (Open Vld)

Zeven fases

Het gigantische werk telt zeven fases, te beginnen met de strook tussen de Katelijnebrug en de Gentpoortvest. Daar verdwijnen de acht parkeerplaatsen. Er komt een voorsorteerstrook voor het verkeer dat afslaat richting de Bargeweg, met ook meer groen en een verkeerseiland. Tegelijk onderzoekt de stad of er tweerichtingsverkeer mogelijk is tussen de Colettijnenstraat en de Gentpoortvest. De bewoners van die eerste straat kunnen zo eenvoudiger de stad uit.

Verder blijft de Katelijnestraat een eenrichtingsstraat en een van de belangrijkste toegangswegen tot het centrum. Meer groen, plantenbakken en ruimte voor fietsparkeerplaatsen staan centraal in het ontwerp. De brede voetpaden worden volgens hetzelfde systeem aangelegd als in de Smedenstraat. Het aantal parkeerplaatsen voor auto’s halveert van 38 naar 21. Fietsers krijgen dan weer meer ruimte: van 15 naar 57 vaste plaatsen.

“Het grootste werk wordt het plaatsen van een sifon onder de Mariabrug. Nu stroomt het rioolwater van de Mariastraat bij hevige regenval in de reien. Dat willen we niet meer. De sifon moet daarvoor zorgen. Dat werk duurt vier maanden”, zegt Van Volcem. Het Ankerplein krijgt een boom en zitplaatsen en de stad plaatst verzinkbare paaltjes aan het kruispunt met de Wijngaardstraat om op drukke momenten de straat autoluw te kunnen maken.

Begrip bij handelaars

Tijdens de infovergadering was er opvallend veel begrip bij de handelaars, die de noodzaak van de werken inzien. “Het ontwerp is niet gek veel veranderd in vergelijking met twee jaar geleden”, zegt Daniël Jonckheere van Het Bierpaleis. “Onze grootste bezorgdheid is de lange duur van de werken. We kijken uit naar het eindresultaat, maar hopen er zo weinig mogelijk hinder van te ondervinden. Goed nieuws is dat wandelaars altijd door kunnen. Nauw overleg met de toekomstige aannemer zal belangrijk zijn.”

We zijn bezorgd over de lange duur van de werken, maar we kijken uit naar het eindresultaat Daniël Jonckheere