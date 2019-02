Dit Brugse bedrijf kan per toeval nu al 5G aanbieden Bart Huysentruyt

10 februari 2019

14u11 0 Brugge Niet de grote telecombedrijven Proximus, Telenet of Orange zullen als eerste het snelste mobiele internet aanbieden. Wel het Brugse bedrijf Citymesh, de enige speler die tot nu toe toegang heeft tot de 5G-band.

“In 2015 kochten we radiospectrum van telecomregulator BIPT”, zegt CEO Mitch De Geest. “We wilden daarmee vooral wifi-netwerken uitrollen in steden, zonder via kabels van Proximus of Telenet te moeten gaan. Zij waren toen niet geïnteresseerd in dat spectrum.” Eind 2017 besliste Europa dat die specifieke radiogolven de voorkeur kregen om 5G-netwerken uit te rollen. En dus heeft Citymesh goud in handen.

“We zijn al volop bezig om nu 4G-netwerken uit te rollen, die we snel kunnen overschakelen op het snellere mobiele netwerk", zegt Mitch De Geest, die in Blankenberge woont. “We leveren niet aan particulieren, wel aan bedrijven die met 5G processen willen aansturen.”

Citymesh heeft geen ambities om concurrent te worden van de drie grote telecomspelers in ons land. “De markt is verzadigd”, zegt De Geest.