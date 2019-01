Dirk De Fauw: "Voor het eerst opa worden, was ook heel speciaal" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Bart Huysentruyt

07u49 0 Brugge Vanop het balkon in het stadhuis spreekt Dirk De fauw (61) zondag voor het eerst de Bruggelingen toe als burgemeester. Een droom komt uit. "Euforisch zou ik dat gevoel niet willen noemen, maar het was toch een apart moment." Al wil hij het burgemeesterschap ook niet overromantiseren. "Voor het eerst opa worden, vond ik minstens even speciaal."

De sleutels van het stadhuis zitten voortaan in de zak van Dirk De fauw (61). Hij kreeg ze een paar dagen geleden uit handen van zijn voorganger en leeftijdsgenoot Renaat Landuyt. Een man met wie hij de voorbije zes jaar goed heeft samengewerkt, zij het dan als OCMW-voorzitter. Sinds 14 oktober 2018 is zijn status echter veranderd. "Nog altijd komen Bruggelingen mij een hand geven en feliciteren. Dat blijft een beetje vreemd, maar ik apprecieer het wel enorm. Pas de dag na de verkiezingen is het bij mij doorgedrongen dat ik burgemeester zou worden van deze mooie stad. Ik liep in het zog van de regionale televisie van de Burg naar de Markt. Mensen klampten mij aan. Toen is het besef gekomen. Euforisch zou ik dat gevoel niet noemen, maar het was een apart moment."

Beleidsplan

De dag voordien had hij in recordtempo een coalitie gevormd. CD&V was die middag weer de grootste van Brugge geworden. De fauw mocht zelf zijn geprefereerde partners telefoneren. De legende wil dat Renaat Landuyt (sp.a) niet te bereiken was en dat De fauw dus snel Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) aan boord trok. Later volgde ook sp.a. "Deze coalitie was de meest logische", vindt De fauw. "Nog voor de avond viel konden we de nieuwe ploeg voorstellen. In Gent of Antwerpen heeft het veel langer geduurd."

Sindsdien heeft De fauw niet stil gezeten. Samen met zijn coalitiepartners heeft hij de eerste letters van een nieuw beleidsplan op papier gezet. "Ik hoop dat plan voor de komende zes jaar al in maart voor te kunnen stellen. Ik weet nog goed dat die oefening zes jaar geleden veel te lang heeft geduurd. Ik wil vooruitgaan."

Daarvoor moest hij de voorbije weken zijn gewoonte om pas om 9 uur aan de dag te beginnen opzij schuiven. "Ik ben geen ochtendmens", glimlacht hij. "Maar mijn secretaresse heeft me verplicht ook vroeger te vergaderen. Ik heb maar één nadeel: ik raak maar moeilijk in mijn bed. Het zijn dus kortere nachten geweest."

Landuyt

In de aanloop naar de verkiezingen pleitte CD&V voor een warmer Brugge. Velen zagen daar een aanval in op de wat koele Renaat Landuyt. "Het is nooit een verwijt geweest", verdedigt De fauw zich. "Renaat is een slimme en aangename man, maar er schort iets aan zijn stijl, zeker bij het grote publiek. De Bruggeling heeft zich daaraan gestoord. Ik weet dat Renaat daar de voorbije jaren nog hard aan gewerkt heeft, maar het klikte gewoon niet met de Bruggeling. Dat had uiteindelijk niks met inhoud te maken."

Haatmails en zelfs beledigingen op zijn gevel, Landuyt moest het bij momenten zwaar ontgelden. "Ik vind dat niet eerlijk", reageert De fauw. "Dat heeft hij niet verdiend."

De fauw is anders, zegt hij. "Ik zal een voorbeeld geven. Ik was onlangs op een bijeenkomst van vrijwilligers in Brugge. Als ik binnenkom, geef ik die mensen allemaal een hand. Dat is nu eenmaal mijn stijl. Ik denk dat ik daar al een verschil maak. Bovendien hadden veel Bruggelingen het idee dat Renaat vaker in Brussel zat dan in Brugge. Wat overigens niet waar is. Kijk wat er is gebeurd in Torhout: daar haalt de jonge Kristof Audenaert vanop plaats twee meer stemmen dan Vlaams minister Hilde Crevits. Het bewijst dat mensen bestuurders willen die alleen maar met hun eigen gemeente of stad bezig zijn."

Vertrouwen

Het is volgens de nieuwe burgemeester dan ook nodig het vertrouwen van de Bruggeling terug te winnen. "Dat kan alleen door mensen weer nauwer te betrekken bij het bestuur. Ik verplicht deze nieuwe ploeg van schepenen om ons de komende weken te gaan voorstellen in elke buurt. Dus naar alle deelgemeenten apart en zelfs twee keer Sint-Andries: aan beide zijden van de N31 Expresweg. Dat vraagt wat tijd en organisatie, maar ik vind het belangrijk om nu al eens een pint te gaan drinken met die mensen."

Het tweede stokpaardje van De fauw zijn meer zogenaamde geluksbrengers in Brugge. "Dat zijn kleine ingrepen die het leven van elke dag wat aangenamer maken. Ik denk aan het bijplaatsen van een extra vuilnisbak of zitbank of het verlagen van een voetpad. Aandacht voor de deelgemeenten is bovendien mijn 'dada'."

Investeringen

Financieel liggen er ook al veel beslissingen vast. Dit jaar start de bouw van het nieuwe Beurs- en Congresgebouw, ook de Brugse musea krijgen er een hal bij. Verder komt er ook een extra ondergrondse parking onder 't Zand. "Onze financiële situatie is gezond, maar niet van die aard om het breed te laten hangen. Niet alles is mogelijk. Scholen, sportclubs... ze komen allemaal af met voorstellen, maar we zullen niet alle wensen kunnen inwilligen. Minstens even belangrijk wordt de mobiliteit. We moeten randparkings aanleggen. Aan het Waggelwater zijn we bezig. Katelijne? Daarvoor zit dit bestuur niet op één lijn. Als we dat plan afvoeren, moet er een alternatief komen. Er is ook dringend nood aan ruimte voor jongeren en volwassenen die met kunst bezig zijn. De gebouwen van Howest in de Sint-Jorisstraat interesseren ons op dat vlak. Maar daarvoor moeten we eerst onderhandelen."

Het dossier van het nieuwe voetbalstadion voor Club Brugge ligt nu ook op het bureau van De fauw. "In maart hopen we het advies van de auditeur van de Raad van State te ontvangen. Als dat positief is, kunnen we verder en kan de stad grond kopen."

Familieman

Als burgemeester zal de agenda van Dirk De fauw vollopen. Nochtans is de opa van drie kleinkinderen ook een echte familieman. Blijft daar nog tijd voor over? "Het is niet zo dat alles nu verandert. Mijn gezin weet al langer dan vandaag dat ik drukbezet ben. Dat compenseer ik door toch tijd te maken om mijn kinderen te zien. Ik weet dat Patrick Moenaert als burgemeester elke zondagnamiddag tijd vrijmaakte voor zijn familie. Ik plak er geen tijdstip op, maar ik hoop toch zeker een aantal familietradities te kunnen aanhouden. Zoals elk jaar met de familie op skireis in de paasvakantie. Dat zal dit jaar niet lukken, met de komst van twee kleine kinderen, maar we hebben een huisje geboekt in Nederland, waar we met zijn allen samen zullen zijn. En voordien ga ik wel eens met mijn vrouw skiën. Mijn leven is grondig veranderd toen ik voor het eerst opa werd. Mijn zoon, die in Brussel woont, heeft daar als eerste voor gezorgd. Er werd mij altijd gezegd dat opa worden iets heel speciaals was. Wel, ik kan dat alleen maar bevestigen", lacht De fauw.