Directie Boudewijn Seapark reageert verrast op uitspraken Weyts: “Dolfijnen krijgen perfecte verzorging” Mathias Mariën

25 maart 2019

10u47 0 Brugge De directie van het Boudewijn Seapark in Brugge reageert verbaasd op de uitspraken van minister Ben Weyts, die het dolfinarium op termijn liever ziet sluiten. “We snappen niet waar dit plots vandaan komt. Onze dieren worden tot in de puntjes verzorgd. Ik nodig de minister met plezier uit om eens persoonlijk tot in Brugge te komen”, zegt directeur Lars van den Ham.

Liever had directeur Lars van den Ham helemaal niet gereageerd op de heisa die afgelopen weekend ontstond nadat minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) in een interview liet verstaan dat hij voorstander is van een uitdoofbeleid voor het houden van dolfijnen in gevangenschap. Simpel gezegd: de minister ziet het Brugs dolfinarium liever vandaag dan morgen sluiten. “Het is niet meer van deze tijd om die hypergevoelige en intelligente dieren kunstjes te laten uitvoeren voor een paar dode vissen en ons plezier”, was Weyts duidelijk.

Verrast

Binnen het Boudewijn Seapark hielden ze de hele zondag de lippen op elkaar. Maandagochtend toonde directeur Lars van den Ham zich uiteindelijk bereid om kort te reageren. “Eerlijk? Ik was enorm verrast”, zegt van den Ham. “Ik was gezellig planten aan het kopen toen ik plots telefoon kreeg over het interview. Natuurlijk viel ik uit de lucht. We hebben geen idee waar dit plots vandaan komt.” Dieper ingaan op het hele gebeuren willen ze bij het Seapark liever niet. “We willen geen oorlog voeren in de media. Liever gaan we zelf in dialoog met die minister. Dus ja, ik nodig hem met plezier uit om eens tot in Brugge te komen. Onze dolfijnen worden tot in de puntjes verzorgd.” Op verdere vragen wil de directie vooralsnog niet reageren. Het park blijft wel gewoon open en bezoekers kunnen blijven genieten van de dolfijnenshows.