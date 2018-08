Directeur niet wild van 'gevleugeld' zebrapad VLAANDEREN TEST OF OVERSTEEK AAN BASISSCHOOL ZO VEILIGER WORDT BART HUYSENTRUYT

29 augustus 2018

02u33 0 Brugge Aan de oversteekplaats van basisschool Zandstraat langs de Gistelsesteenweg is gisteren een 'gevleugeld' zebrapad geschilderd. Dat is een veel breder zebrapad, dat schuin over de weg loopt. "Dit is geen wondermiddel", vreest schooldirecteur Dries Derycke.

Een gewoon zebrapad is minimaal 3 meter lang. Bij een 'gevleugeld zebrapad' zijn de strepen verlengd tot 9 meter. Het doel is dat voertuigen, door het verlengde zebrapad, vroeger zullen stoppen. Zo heeft een bestuurder een beter overzicht op de voetgangers die het zebrapad naderen of die al aan het oversteken zijn. "Eigenlijk is het een simpele oplossing: gewoon een laagje verf erbij", zegt Pieterjan Rynwalt van Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid. "Samen met het verlengen van de zebrastrepen zullen ook beugels geplaatst worden. Dit moet zorgen dat de voetgangers bij het oversteken enkel het centrale gedeelte van vier meter gebruiken."





Camera's

De gevleugelde zebrapaden zijn als proefproject geïnstalleerd op twee locaties: in Sint-Andries en in het Oost-Vlaamse Melle. Je hebt eentje met en eentje zonder middenberm. Het zebrapad op de N367 Gistelsesteenweg in Brugge, ten westen van de Diksmuidse Heerweg (nabij de basisschool Zandstraat) heeft zo'n middenberm. Camerabeelden moeten vanaf maandag 3 september de bewegingen rond het zebrapad registreren. "Op basis daarvan zullen we dan evalueren of het optische verschil echt werkt. Deze locatie is, samen met Melle, een test. Als dit een succes wordt, zullen we het systeem ook elders in Vlaanderen toepassen", zegt Rynwalt. "Met dit soort proefprojecten blijven we zoeken naar nieuwe manieren om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen", pikt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in. "In 2014 werden we geconfronteerd met de schande van 400 verkeersdoden in 1 jaar tijd."





Yamen

Aan basisschool Zandstraat zijn er in het verleden weinig grote incidenten gebeurd, zegt directeur Dries Derycke. "Ik heb weet van een drietal ongevallen, gelukkig alleen met blikschade en beperkte lichamelijke schade. Niettemin is dit een gevaarlijk oversteekpunt. Een paar honderd meter verderop is twee jaar geleden een jongetje onder een vrachtwagen terecht gekomen (de 6-jarige Yamen aan het Sint-Lodewijkscollege, red.). Dat doet eens te meer nadenken over de veiligheid aan schoolpoorten." Derycke is blij met de test aan zijn school, maar vreest een beperkte impact. "Wij vragen al jaren verkeerslichten bij de oversteekplaats. Dat is, in mijn ogen, de enige maatregel die effect kan hebben."





Ook de stad Brugge bekijkt het experiment van nabij. "Wij kennen graag de resultaten. Op basis daarvan kunnen we overwegen om het ook op stedelijke wegen uit te proberen", zegt schepen van Onderwijs Pablo Annys (sp.a).