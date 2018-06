Diplomaat veroordeeld voor contacten met Russische spionnen 14 juni 2018

De 63-jarige diplomaat Oswald Gantois uit Brugge is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden voor dubieuze contacten met Russische spionnen. De strafrechter in Brugge acht het bewezen dat Gantois gedurende zijn jarenlange carrière systematisch geheime informatie lekte aan agenten van de Russische inlichtingendiensten. Aan de Belgische staat moet hij 1 euro morele schadevergoeding betalen.





De bal ging in het voorjaar van 2011 aan het rollen. Volgens het parket had de diplomaat toen al 20 tot 25 jaar contacten met de Russen. Oswald Gantois zou zich vanuit zijn liefde voor de Russische cultuur laten rekruteren hebben door de Russische agenten van de zogenaamde N-lijn, een geheime dienst die gespecialiseerd is in het bezorgen van valse papieren en een fictief leven aan geheime agenten. "In een telefoongesprek die we hebben afgeluisterd, zei hij zélf wat te veel James Bond te hebben gespeeld", aldus federaal procureur Ann Fransen. De diplomaat hield altijd zijn onschuld staande en reageert gelaten op de veroordeling. "Mijn proces was op voorhand al gemaakt", zegt Oswald. (MMB)