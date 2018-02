Dikke truien én groene speelplaats 07 februari 2018

In onze scholen trokken kinderen gisteren een extra trui aan. Op Dikke Truiendag zetten de scholen immers de verwarming een graadje lager.





Bijkomende uitdaging: de temperaturen overschreden gisteren maar nauwelijks het vriespunt. In de bijzondere basisschool De Ganzenveer in Brugge namen de leerlingen de oproep van de leerkrachten serieus: iedereen had zijn dikste of meest kleurrijke trui aangetrokken. "Omdat dit jaar in het teken staat van meer groen, hebben we ook onze speelplaats aangekleed met frisse planten en een kruidenrek. We geven groenten een tweede leven door ze te herplanten", zegt directeur Rita Danneels. De groendienst van de stad hielp een handje mee en gaf advies. (BHT)