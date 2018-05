Dieven stelen zwaneneieren uit nesten 02 mei 2018

02u26 1 Brugge Slecht nieuws voor de zwanen in Brugge: dieven zijn er vandoor gegaan met minstens 25 eieren uit de zwanennesten langs 't Stil Ende. Vermoedelijk zullen de kuikens verder worden uitgebroed in een broedmachine om nadien verkocht te worden.

Het is nog onduidelijk wie de eieren heeft gestolen. Ook het exacte tijdstip staat niet vast. De Groendienst staat voor een raadsel. De stad vraagt daarom aan eventuele getuigen om contact op te nemen. "Alle tips naar de mogelijke dader(s) zijn daarbij welkom", klinkt het. "Dat kan gaan over de diefstal zelf tot iemand die iets verdachts ziet bij een lokale kweker." De diefstal is een zware klap voor Brugge, aangezien een zwaan maar één keer per jaar broedt. Dit jaar hoopte de stad op extra kuikens nadat er vorig jaar amper een handvol waren geboren door de ophokplicht. Dat leek ook te gebeuren: twee weken geleden werden de eerste vijf kuikentjes geboren. De populatie in de Brugse binnenstad komt voorlopig niet in gevaar.





"Deze diefstal is een verwerpelijk verhaal", reageert schepen Philip Pierins (sp.a). Bij Vogelbescherming Vlaanderen denken ze ook in de richting van een kweker die de eieren stal. Vermoedelijk komen de eieren in een broedmachine terecht en krijgen de kuikens een ring om. Daardoor worden het legale dieren. De eigenaar van een zwaan met een pootring hoeft niet uit te leggen waar hij de vogel of eieren vandaan heeft. (MMB)