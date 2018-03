Dieven slaan zeven keer toe en stelen ketting van 5-jarig meisje 27 maart 2018

03u10 0 Brugge De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een reeks inbraken afgelopen weekend. Dieven sloegen er in totaal zeven keer toe. Eén extra poging mislukte.

Vooral de Gulden Peerdenstraat in Assebroek werd geviseerd. Daar sloegen de daders zaterdagnacht drie keer toe. De buit bleef telkens beperkt. "De dieven lieten alles van waarde achter. Enkel een kettinkje van onze dochter namen ze mee. Voor haar had dat natuurlijk een grote emotionele betekenis", vertelt Ann Dedeyne.





De Brugse politie had afgelopen weekend de handen vol met de reeks inbraken. Naast de drie diefstallen in de Gulden Peerdenstraat, sloegen de daders in Assebroek ook toe in de Weidestraat en Blekerijstraat.





In Sint-Kruis braken ze binnen in de Markgraafstraat. In het stadscentrum was restaurant 't Fonteintje op het Simon Stevinplein dan weer het slachtoffer. "Behalve 20 euro uit een jaszak namen ze hier niks mee", zegt de zaakvoerster. Die 'trend' zette zich het hele weekend verder. Ondanks de lange reeks inbraken, bleef de buit telkens beperkt tot wat cash geld en juwelen. De feiten gebeurden vooral zaterdagnacht. Een poging tot diefstal van een voertuig in de Azorenstraat mislukte dan weer.





Emotionele waarde

Vooral bij het gezin van Ann Dedeyne in de Gulden Peerdenstraat liet de inbraak een diepe indruk na. In het bijzonder bij dochtertje Bo (5).





"De daders namen haar zilveren kettinkje mee, dat op haar kamer lag", vertelt Ann. "Voor Bo was dat natuurlijk schrikken. Ze kreeg de ketting van haar peter en was er aan gehecht. Onze laptops en andere elektronica bleven onaangeroerd."





De politie deed een buurt- en sporenonderzoek in de hoop de daders te vatten. De werkwijze was alvast gelijklopend: in bijna alle gevallen werd een schuifraam geforceerd of ingeslagen. De politie vraagt dan ook extra aandachtig te zijn en indien mogelijk het schuifraam te blokkeren met een houten latje.





(MMB)