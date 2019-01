Dieven laten geen sporen na bij auto-inbraken in Zeebrugge: buit loopt in de duizenden euro’s Mathias Mariën

20 januari 2019

15u54 0 Brugge De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar twee auto-inbraken in de Stationswijk in Zeebrugge.

De daders sloegen zaterdagnacht toe. Opmerkelijk: in geen van beide gevallen lieten ze braaksporen achter. “Ik merkte de inbraak pas op toen ik in mijn wagen zat. Ze hebben voor duizenden euro’s spullen mee die ik verkoop”, zegt één van de slachtoffers, die liever niet publiekelijk maakt om welke goederen het gaat. “Ook in het belang van het onderzoek. Ik hoop dat de spullen alsnog ergens opduiken of teruggevonden worden", klinkt het. Extra pijnlijk: omdat er van braaksporen geen sprake is, is de kans groot dat de verzekering helemaal niet tussenbeide komt. Dat het de dieven enkel om geld en waardevolle spullen te doen was, blijkt uit het verhaal van het tweede slachtoffer. Zij vond haar handtas met enkele spullen in de loop van de dag terug, maar merkte wel op dat de daders in Oostende geld afhaalden met haar bankkaart. Het onderzoek naar de daders loopt nog volop. Camerabeelden kunnen mogelijk meer duidelijkheid brengen.