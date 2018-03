Dieven laten cadeau achter na wielendiefstal 12 maart 2018

In Lissewege zijn dieven er vrijdagnacht voor de tweede keer op korte tijd vandoor gegaan met de wielen van een personenwagen. "Ik had mijn auto eenmalig aan het station geparkeerd om eventuele schade door carnaval in mijn straat te vermijden", zegt eigenaar Tom Pirlet. "Het was dan ook even schrikken toen ik deze ochtend hoorde dat al mijn banden weg waren." De dieven lieten wel een opmerkelijk cadeau achter voor het slachtoffer. "In ruil voor de wielen kreeg ik enkele stenen waar mijn wagen op steunde", aldus Tom. Even verderop vonden buurtbewoners een wieldop. Mogelijk verloren de daders die tijdens hun vlucht. Het is al de tweede keer op korte tijd dat dieven in Lissewege autowielen stelen. Eind februari werd een vrouw uit de buurt al het slachtoffer. Toen lieten de daders een krik achter in ruil voor vier wielen. De politie onderzoekt de zaak. (MMB)