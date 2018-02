Dieven komen vanuit Brussel om twee fietsen te stelen 14 februari 2018

Twee dieven uit het Brusselse, die speciaal met de trein naar Brugge kwamen om fietsen te stelen, riskeren 8 maanden cel en een boete. Op 3 november zakten David D. en Gregory J. naar hier af om twee fietsen te pikken aan het station en ermee terug te reizen naar Brussel. Op de camerabeelden was te zien hoe ze het slot van de fiets van L. doorknipten.





"Ik had de fiets nochtans speciaal daar gezet, met een extra slot, omdat er een camera hing. Zo zijn ze wel betrapt, maar mijn fiets ben ik wel kwijt", sprak L. Hij eist 400 euro. De twee dieven werden uiteindelijk na nieuwe feiten in Nijvel ontmaskerd. Ze verschijnen daarvoor in de rechtbank van Brussel nog opnieuw op 15 mei. De gestolen fiets heelden ze in Anderlecht. Vonnis op 6 maart. (JHM)