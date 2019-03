Dieven breken kluis met 10.000 euro uit bij drieste inbraak in bekend Brugs café ‘l Estaminet Mathias Mariën

22 maart 2019

17u30 0 Brugge Dieven hebben vrijdagochtend een zware kluis met 10.000 euro gestolen uit het bekende Brugse restaurant/café l’Estaminet. De gemaskerde daders zijn te zien op camerabeelden en gingen driest te werk. “We zijn op brutale wijze beroofd, maar laten onze hoofden niet hangen. Al denk ik er toch over na om klanten in de toekomst nog meer elektronische te laten betalen”, zegt zaakvoerder Ward Devriese.

De horecazaak draaide vrijdagmiddag op volle toeren alsof er niks aan de hand was. Toch zit de zaakvoerder enorm verveeld met de diefstal. De daders gingen dan ook serieus tekeer om hun buit te bemachtigen. “De voordeur, binnendeuren, ramen: alles is gesneuveld. Een tekort aan lef kan je hen alleszins niet verwijten. De kans dat ze betrapt werden, is hier zeker niet onbestaande”, vertelt Ward Devriese. Een uitspraak die nog zacht is uitgedrukt. L’Estaminet ligt vlakbij het drukke Astridpark en kent ’s ochtends vroeg heel wat passage. Toch kon het duo ontkomen.

Zaak open

De diefstal gebeurde omstreeks 5 uur en is geregistreerd door verschillende camera’s in de zaak. Het was één van de poetshulpen die de inbraak kort nadien opmerkte. “De daders waren spijtig genoeg gemaskerd en zijn dus niet meteen herkenbaar in beeld”, gaat Devriese verder. De politie kwam ter plaatse en voerde een sporenonderzoek uit. In het kantoor troffen ze een grote ravage aan. “Zo zie je maar dat een verankerde kluis geen garantie is tegen een inbraak. Ze hebben de kluis, die toch snel meer dan 50 kilo weegt, uitgebroken en volledig meegenomen”, zucht Ward. De inhoud, de recette van drie werkdagen en startportefeuilles van de garçons, wordt geschat op een slordige 10.000 euro. Ondanks de fikse tegenslag blijven ze bij l’Estaminet positief. De zaak ging na het sporenonderzoek gewoon terug open. “We laten onze hoofden niet hangen. Al denk ik er wel aan om nog extra maatregelen te nemen. Nochtans werd alles extra beveiligd nadat we negen jaar geleden al eens slachtoffer waren van een drieste inbraak. De enige waterdichte oplossing is om niks meer te verdienen. Maar oké, dat is ook geen optie natuurlijk”, kan er bij Ward nog een glimlach af.

Elektronisch betalen

Op korte termijn wil Devriese de elektronische betalingen nog meer dan voorheen aanmoedigen. Op die manier is er minder cash geld aanwezig in de zaak en valt er bij een inbraak automatisch minder te rapen. De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar de drieste inbraak. Eventuele getuigen kunnen zich altijd melden op het commissariaat.