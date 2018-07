Dieven breken binnen in zevental wagens rond Kustlaan 16 juli 2018

02u23 0 Brugge In en rond de Kustlaan in Zeebrugge werd vrijdagnacht ingebroken in een zevental geparkeerde wagens. Manuel Rombouts (47) uit het Antwerpse Zandhoven was een van de slachtoffers.

Hij werd zaterdagmorgen opgebeld door de politie. "Zij waren verwittigd door een ander slachtoffer en stelden nog zes andere inbraken vast in de Kustlaan en Brusselstraat", vertelt de zelfstandige. "Bij mij gooiden ze een zijruit in en namen verschillende dure stukken werkmateriaal mee. Ze gingen ook aan de haal met mijn portefeuille, die ik uitzonderlijk was vergeten in de auto. Ik heb al vier jaar een appartement in Zeebrugge als tweede verblijf en werk op vrijdag in West-Vlaanderen. Geregeld verblijf ik een weekend aan de kust. Ik had een drukke werkweek en arriveerde zo laat dat ik het materiaal in de wagen liet liggen." Manuel hoorde van de politie dat de situatie de laatste dagen verontrustend aan het worden is. "Ik ben na het vaststellen van de inbraak dan ook meteen naar huis teruggekeerd", zegt de Kempenaar. "Vier jaar geleden werd mijn wagen al eens volledig bekrast, al waren de daders toen geen transmigranten. Volgens de politie is dat nu wel zo. Dat is voor mij bijzonder ergerlijk, want het gebeurde weleens dat ik op een winterochtend hen wat koffiekoeken en broodjes aanbood."





(SDVO)