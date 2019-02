Dieven breken binnen bij minstens drie Brugse schilders: “Buit loopt in de duizenden euro’s” Mathias Mariën

18 februari 2019

13u04 0 Brugge Verschillende Brugse schilders konden maandagochtend niet beginnen werken nadat ze afgelopen weekend het slachtoffer werden van een dievenbende. De dader sloeg telkens op dezelfde manier z’n slag. Hij forceerde het slot van de bestelwagens en ging aan de haal met dure machines. “Dergelijke diefstallen verzekeren is niet mogelijk. Het is een serieuze domper”, zucht Simon Lahaye.

Om te schilderen heb je uiteraard het geschikte materiaal nodig. En laat het nu net dát zijn wat een dievenbende afgelopen weekend buit maakte bij diverse schilders in Brugge. Eén van de slachtoffers is Simon Lahaye. Zijn bestelwagen stond geparkeerd langs de Marguerite Yourcenarstraat in Koolkerke. Toen de man zijn gerief wou klaarzetten om een nieuwe werkweek aan te vatten, merkte hij de inbraak op. “Het was met het blote oog bijna niet te zien. De schade is miniem. Wellicht gebruikten ze een kleine schroevendraaier om het slot te forceren”, getuigt Simon, die zijn planning voor de komende dagen volledig moest aanpassen.

Geen verzekering

De zelfstandige schilder had al snel door dat de buit groot was. Zijn volledige camionette was leeggeroofd. Inhoud: acht dure machines van ‘Festool’, simpel gezegd één van de betere, duurzame werken die geliefd is bij schilders. “Schuurmachines, stofzuigers, vijsmachines … Het is allemaal weg”, zucht Lahaye. De man diende klacht in bij de politie en hoopt dat zijn werkmateriaal alsnog wordt teruggevonden. “Een verzekering afsluiten voor dergelijke diefstallen is immers niet mogelijk”, aldus Simon. “Alles samen kost me dit toch snel 4.000 euro aan machines. En daar komt dan nog de herstelling van de bestelwagen bovenop. Ach, het is een echte schande dat je als zelfstandige zo beroofd wordt.” Bovenop de financiële schade is er ook nog de praktische kant van de zaak. De komende dagen zal Simon zoveel als mogelijk oud materiaal hergebruiken of lenen bij collega’s om toch aan de slag te kunnen blijven. Opvallend: Lahaye is niet de enige schilder die de werkweek niet kon aanvatten zoals gepland. Minstens drie zelfstandigen werden het slachtoffer van de dievenbende.

Koersfiets laten staan

Eén van hen is Steve Devlieghe. “De diefstal gebeurde vlak voor mijn deur”, getuigt Steve, die in Sint-Jozef woont. Op bewakingsbeelden is duidelijk te zien hoe een personenwagen eerst traag passeert, waarna één iemand richting bestelwagen wandelt en het slot forceert. Ook hier was de buit groot: 3 schuurmachines en een werflamp, opnieuw van het dure merk ‘Festool’. “Ik was al langer van plan om een steviger slot te installeren en ga dat nu zeker doen. Reservemachines heb ik niet. De komende dagen zal het roeien worden met de riemen die ik heb”, aldus Steve. Opvallend: de peperdure koersfiets van de schilder, kostprijs 3.000 euro, liet de dader onaangeroerd achter in de bestelwagen. De politie van Brugge bevestigt de inbraken en is een onderzoek gestart.