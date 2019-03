Dieven aan de haal met ... gebitten uit tandartspraktijk Mathias Mariën

04 maart 2019

18u27 0 Brugge Voor het tweede weekend op rij is er in Brugge een reeks inbraken geweest. Afgelopen weekend noteerde de politie drie inbraken. Opvallend: bij een tandarts gingen dieven aan de haal met ... enkele gebitten.

De politie van Brugge had zo opnieuw de handen vol, al was het vorig weekend nog een stukje erger met tien inbraken op diverse plaatsen. De kans dat het op een bende gaat, is echter redelijk klein. De daders sloegen vrijdagnacht toe en deden dat in de Zandstraat in Sint-Andries, de Vrijheidsstraat in Assebroek en de Tijl Uilenspiegelstraat in Sint-Jozef. Bij die laatste was een tandarts het slachtoffer. De inbrekers doorzochten alle kasten en gingen uiteindelijk aan de haal met wat kleingeld en ... studiemodellen van gebitten. Meer specifiek ging het om voorbeelden van een brug of kroon die aan patiënten worden getoond. Mogelijk dachten de daders daarmee een mooie buit te hebben veroverd. Er is op de gebitten namelijk wat goud te zien. Maar de dieven keren echter van een kale reis terug. Het gaat om een goudkleurig metaal die amper iets waard is. De politie onderzoekt de inbraken.